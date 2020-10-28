شاهد .. مقدمة نارية من المعلق الرياضي خليل البلوشي دفاعا عن رسول الله

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افتتح المعلق الرياضي خلیل البلوشي، مباراة ریال مدرید وبروسیا مونشنغلادباخ، مساء أمس الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا، بكلمات نارية دفاعاً عن النبي محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم.

وافتتح البلوشي مباراة ریال مدرید بالصلاة على النبي محمد (صلى الله علیھ وسلم)، ثم قال: “والله لا خیر فینا، إن لم نقف الیوم لندافع عن رسول الله، ونستغل منابرنا للدفاع عنه”.

وتابع: “ھم یستغلون منابرھم بحجة الرأي، ونحن بحریة الرأي سندافع ونشد على أي حراك في نصرة لرسول الله والإسلام”.

وأضاف البلوشي في مقدمته التاریخیة: “نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغینا العزة بغیره، أذلنا الله”.

وكانت المباراة التي علق علیھا خلیل البلوشي بین ریال مدرید وبروسیا مونشنغلادباخ، قد انتھت بالتعادل بھدفین لكل منھما، ما یصعب مھمة ريال مدريد في المباریات المقبلة للتأھل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.