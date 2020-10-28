بقيمة 3 مليارات دولار.. “فيسبوك” و”جوجل” و”مايكروسوفت” تتهرب من دفع ضرائب لدول فقيرة

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http://almnatiq.net/?p=916376
المناطق_الرياض

أظهر تقرير المنظمة الخيرية “أكشن إيد” أنه يتعين على كل من “فيسبوك” و”جوجل” و”مايكروسوفت” دفع المزيد من ضرائب الشركات في الدول النامية.

وأوضح التقرير الذي نشرت “بي بي سي” جزءًا منه، أن البلدان الفقيرة تخسر ما يصل إلى 2.8 مليار دولار (2.2 مليار إسترليني) من عائدات الضرائب التي يمكن استخدامها لمواجهة الوباء.

وأظهرت أبحاث المنظمة أن الدول النامية التي لديها أعلى فجوات ضريبية من “جوجل” و”فيسبوك” و”مايكروسوفت” هي الهند وإندونيسيا والبرازيل ونيجيريا وبنجلاديش.

كما تدعو المنظمة الشركات الكبرى إلى إنشاء نظام ضريبي عالمي جديد ويفضل أن يكون من قبل الأمم المتحدة، يطلب من الشركات الكبيرة دفع حد أدنى عالمي من ضريبة الشركات التي تعكس وجودها الاقتصادي الحقيقي.

هذا ولا يُطلب حاليًا من الشركات متعددة الجنسيات بموجب القانون الكشف علنًا عن الضرائب التي تدفعها في بعض الدول النامية.

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