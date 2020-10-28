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نحالي الجوف يستعدون لتسويق 28 ألف كيلو من العسل في مهرجان أيام العسل

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نحالي الجوف يستعدون لتسويق 28 ألف كيلو من العسل في مهرجان أيام العسل

نحالي الجوف يستعدون لتسويق 28 ألف كيلو من العسل في مهرجان أيام العسل
http://almnatiq.net/?p=916396
المناطق_الجوف

يستعد قرابة 140 نحال في منطقة الجوف تسويق منتجاتهم من العسل و مشتاقاته من الشمع و حبوب اللقاح و غيره وذلك في مهرجان أيام العسل والذي سينطلق يوم الخميس 29 أكتوبر 2020 م بمركز المعارض على طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل .

ويحظى مهرجان أيام العسل باهتمام بالغ ودعم إمارة منطقة الجوف ومكتب تحقيق الرؤية وذلك لتحقيق التسويق الزراعي للمنطقة برعاية سمو أمير الجوف و تنظيم بلدية دومة الجندل و دعم مجموعة السعيدان الصناعية وبنك التنمية الاجتماعية و شركة وسط القصيم للمقاولات .

وتُعد منطقة الجوف أحد ركائز الأمن الغذائي بالمملكة باحتضانها ما يزيد على 12500 مزرعة، و3500 مشروع زراعي من المشاريع الزراعية الكبرى،
وقد عُرفت منطقة الجوف منذ الأزل بوفرة المياه الجوفية وخصوبة التربة التي لعبت دوراً هام في تعدد منتجاتها ومحاصيلها الزراعية والتي كانت عاملا مساعداً بإنتاج مايقارب 28.355 طنا من العسل سنويا .

وتشهد منطقة الجوف تناميا سريعا في قطاع الإنتاج الزراعي في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف حرصا من سموه لما لهذا القطاع من أهمية في حفظ الأمن الغذائي بالمملكة الذي يوفر احتياجات المواطنين والمقيمين .

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