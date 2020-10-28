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رئيس جامعة الجوف يدشن دورات تدريبية تستهدف وكلاء الكليات والعمادات ورؤساء الأقسام

رئيس جامعة الجوف يدشن دورات تدريبية تستهدف وكلاء الكليات والعمادات ورؤساء الأقسام

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رئيس جامعة الجوف يدشن دورات تدريبية تستهدف وكلاء الكليات والعمادات ورؤساء الأقسام

رئيس جامعة الجوف يدشن دورات تدريبية تستهدف وكلاء الكليات والعمادات ورؤساء الأقسام
http://almnatiq.net/?p=916397
المناطق_الجوف

دشن رئيس جامعة الجوف أ. د. محمد بن عبد الله الشايع عدداً من الدورات التدريبية التي يقدمها مركز تنمية المهارات بالجامعة لوكلاء الكليات والعمادات ورؤساء الأقسام في جميع فروع الجامعة من أجل تنمية مهاراتهم في القيادة الأكاديمية، مشيداً بما يقدمه المركز من برامج تدريبية مستمرة تسهم في رفع كفاءة وجودة الأداء لدى منسوبي الجامعة.
وأوضح المشرف على مركز تنمية المهارات د. محمد اللويش أن هذه الدورات تشمل مجالات القيادة الأكاديمية الفعّالة، وتنمية مهارات القيادة الأكاديمية، ومهارات التحفيز وإدارة الفرق، ومهارات بناء السياسات وتحديد الأهداف في التعليم الجامعي، بالإضافة إلى قراءة في الخطة الاستراتيجية لجامعة الجوف.
وأضاف د. اللويش أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة المركز التدريبية في مسار تنمية المهارات القيادية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس تحقيقاً لتطلعات الجامعة الهادفة إلى بناء قيادات شابة تواكب مسيرتها التطويرية بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة، رافعاً شكره لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل وتوجيهاته للمركز ليحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
ودعا مركز تنمية المهارات جميع وكلاء الكليات والعمادات ورؤساء الأقسام في جميع فروع الجامعة للتسجيل في هذه الدورات من خلال الرابط التالي: https://mps.ju.edu.sa/JUSDCTraining/ju/login.xhtml

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