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مركز تنمية القيادات والقدرات بجامعة القصيم يختتم دورة « إدارة المشاريع الاحترافية»

مركز تنمية القيادات والقدرات بجامعة القصيم يختتم دورة « إدارة المشاريع الاحترافية»

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مركز تنمية القيادات والقدرات بجامعة القصيم يختتم دورة « إدارة المشاريع الاحترافية»

مركز تنمية القيادات والقدرات بجامعة القصيم يختتم دورة « إدارة المشاريع الاحترافية»
http://almnatiq.net/?p=916398
المناطق_بريدة
اختتمت جامعة القصيم، مُمثلة بمركز تنمية القيادات والقدرات، اليوم الأربعاء الموافق 11/3/1442هـ، دورتها التدريبية التي أقامها بعنوان “أساسيات إدارة المشاريع الاحترافية”، واستمرت لمدة 3 أيام عن بعد، وذلك انطلاقا من رسالة الجامعة الهادفة لإعداد كفاءات متكاملة، وحرصا من مركز تنمية القيادات والقدرات على تطوير قدرات القيادات الإدارية بها، بالتعاون مع معهد الدراسات والخدمات الاستشارية، ومن خلال الدورات التدريبية الموجهة لمدراء الإدارات ومدراء الشؤون الإدارية بالجامعة.
وقدم هذه الدورة المهندس منصور بن إبراهيم بن عبد العزيز الرسيني المدرب المعتمد من TVTC في إدارة المشاريع المحترفة PMP) )، والقيادة، حيث اهتمت الدورة بتكوين معرفة شبه متكاملة في استخدام منهجية BMBOK Guide، كما هدفت إلى تنمية معارف واتجاهات ومهارات وخبرات المشاركين في مجال إدارة المشاريع الاحترافية PMP وفق منهجية إدارة المشاريع، ليتمكن المشاركين والمشاركات من مدراء الإدارات ومدراء الشؤون الإدارية بمختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة من فهم أساسيات إدارة المشاريع بكفاءة وفعالية عالية.

وتناولت الدورة العديد من الموضوعات في هذا المجال منها: تغطية معرفية شاملة لكل مواضيع إدارة المشاريع الاحترافية PMP وفق منهجية إدارة المشاريع الخاصة بالمعهد العالمي لإدارة المشاريع PMI))، وكذلك التعرف على الطرق المختلفة لاختيار المشاريع، والتعرف على كيفية تأسيس المشاريع، والممارسة العملية للتخطيط الزمني والمالي، والتعرف على كيفية تحديد الأعمال الخاصة بالمشروع وتكوين فرق العمل، إضافة إلى الممارسة المالية لمراقبة المشروع وضبطه، والتعرف على أنواع العقود وآليات التعاقدات والإشراف عليها والاستلام، ودراسة الأساسيات لأحدث نسخة من الدليل المعرفي لإدارة المشروعات BMBOK Guide).

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