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أوكسفورد تجيب.. لماذا توفي المتطوع البرازيلي في تجارب لقاح كورونا؟

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أوكسفورد تجيب.. لماذا توفي المتطوع البرازيلي في تجارب لقاح كورونا؟

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كشف الدكتور المصري أحمد محمود سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر وعضو الفريق البحثي بجامعة أوكسفورد البريطانية، تفاصيل وفاة متطوع برازيلي تلقى لقاح كورونا الخاص بأوكسفورد خلال عملية التجارب السريرية.

وقال في حديث خاص مع “العربية.نت” إن المتطوع البرازيلي كان ضمن فريق التجارب السريرية في لقاح أوكسفورد وتوفي، لكن الحقيقة هي أنه لم يحصل على اللقاح، مضيفا أن المتطوع طبيب يبلغ من العمر 28 عاما ولم يحصل على اللقاح الرسمي بل حصل على اللقاح الوهمي خلال التجارب.

وللتوضيح أكثر ذكر الطبيب المصري أنه عند إجراء التجارب السريرية لا يعلم المتطوع إذا كان قد حصل على اللقاح الحقيقي أو “البلاسيبو” وهو اللقاح الوهمي، وفي تجارب أوكسفورد فاللقاح الوهمي المصرح به بصورة رسمية هو “المننجيتس” لقاح الحمى الشوكية، مؤكدا أنه في نفس الوقت وخلال التجارب السريرية لا يعلم الأطباء والباحثون هل قاموا بحقن المتطوع باللقاح الحقيقي أو بالوهمي، ويكون كل لقاح أو كل أنبوبة عليها كود معين، وكل فرد من المتطوعين له رقم أو كود، والجهة المنظمة للتجارب السريرية هي فقط من تعلم ما تحتويه كل أنبوبة سواء من اللقاح الحقيقي أو الوهمي.

الدكتور المصري أحمد محمود سالمان

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