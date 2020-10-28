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قرار من ترامب بخصوص اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة

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قرار من ترامب بخصوص اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة

قرار من ترامب بخصوص اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=916407
المناطق_الرياض

قلَّص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدد اللاجئين الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة خلال العام المالي الحالي، إلى مستوى قياسي عند 15 ألفًا. والعدد الذي أعلنه الرئيس الأمريكي اليوم، هو الأقل منذ بدء برنامج اللاجئين الأمريكي في عام 1980. وكان الحد السابق في العام المالي الماضي 18 ألفًا، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف ترامب، في بيانٍ أصدره البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم يضم 6 آلاف مكان غير مستخدم من العام المالي السابق بسبب جائحة فيروس كورونا. وتحدد سياسة ترامب الحد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يمكن استقبالهم من العراق بواقع 4 آلاف، ومن كل من السلفادور وجواتيمالا وهندوراس بألف. أما العدد المتبقي، فمخصص لمن يخشون الاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية أو أنشطتهم السياسية، أو الذين يتم إحالتهم إلى برنامج قبول اللاجئين الخاص بالولايات المتحدة. وينص البيان على أن «الأشخاص من مناطق معينة عالية المخاطر بسبب وجود إرهابيين بها أو سيطرتهم عليها، ومنها الصومال وسوريا واليمن؛ لا يتعين قبولهم لاجئين، باستثناء هؤلاء اللاجئين الذين يتم قبولهم لاعتبارات إنسانية خاصة». وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الخفض سيحدث في وقت سابق الشهر الجاري، وقالت إن من الضروري إعطاء أولوية لسلامة وسعادة الأمريكيين، لا سيما في ضوء جائحة كورونا.

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