إدارة “تعليم الجوف” تقيم اللقاء الافتراضي الثالث لمدير “تعليم الجوف” مع مكاتب التعليم عن بعد

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أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بغرفة عمليات التعليم عن بعد اللقاء الافتراضي الثالث لمدير عام التعليم بمنطقة الجوف مع مكاتب التعليم عن بعد.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي إن الملتقيات تعد حلقة تواصل لعرض العديد من الأفكار وخطط العمل والاستماع من الزملاء في المكاتب والمجتمع التعليمي للتحديات وقصص النجاح في المدارس والمكاتب مبيناً أن الجهود التي تبذل في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف من خلال التقارير للإدارات ولغرفة العمليات جهود كبيرة جدا لتحقيق هدف أسمى وهو تعلم الطالب والطالبة.

وأضاف أن التكامل في العمل بين غرفة العمليات والمكاتب والمدارس والإدارات في إدارة التعليم تكاملاً يقودنا إلى النجاح وتحقيق الهدف من التعليم، مؤكدا على أهمية تفعيل مسابقة منصة مدرستي الرقمية لتحقيق أهدافها وهو يعتبر مؤشر لتحكم الوزارة من خلاله على أداء إدارات التعليم.

وأشار إلى أن عقد مجالس لأولياء الأمور سواءً حضورياً أو عن بعد له أهمية لاطلاعهم على كل ما هو جديد خصوصاً تنظيم الاختبارات في الفترة الحالية، موضحاً أن الإدارة تحتاج إلى قياس أداء الطلاب من خلال اختبار في مادتين أو أكثر للاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل جيد و لتعويد الطلاب على الاختبارات الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية الوقوف على قصص النجاح والجهود الجبارة التي تبذل في المدارس وإبرازها للمجتمع فهي ستعطي انطباع حقيقي لدى المدارس والمجتمع على جهود الزملاء في المدارس وهي حافز كبير جداً.

من جانبه أوضح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان أن اللقاء الافتراضي الثالث لمدير عام التعليم بمنطقة الجوف مع مكاتب التعليم يهدف لرفع مستوى التحصيل الدراسي والدور الذي تلعبه مكاتب التعليم وما تشكله من حلقة قوية في المنظومة التعليمية لمتابعة عملية التعليم عن بعد ومتابعة التحديات التي تعترض الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات.

وقال أن اللقاء اشتمل على العديد من المحاور والجلسات أولها جلسة بعنوان لوحة أداء المدارس في منصة مدرستي قدمها مدير إدارة تقنية المعلومات الأستاذ عيد بن عقلاء المبارك وفي الجلسة الثانية قدم مديري ومديرات مكاتب إدارات التعليم تقرير مختصر عن سير العمل وعمليات التعليم عن بعد وكانت الجلسة الثالثة بعنوان آلية التقويم في التعليم عن بعد قدمها مدير إدارة الاختبارات والقبول “بنين” الأستاذ محمد بن فلاح الحربي أما الجلسة الرابعة كانت بعنوان واقع تحول مجلس الإباء الحضوري إلى قاعة افتراضية قدمها مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” الأستاذ عبدالله بن صالح الساكت ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد “بنات” الأستاذة صباح بنت هليل الفارس، أما الجلسة الخامسة فكانت بعنوان قياس الأداء في التعليم عن بعد قدمها مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ سامي بن نصير السمارة وتلتها الجلسة السادسة فكانت بعنوان آفاق التفاعل الإعلامي الرقمي وقدمتها مساعدة مدير إدارة الإعلام التربوي الأستاذة أمل بنت إبراهيم الشبيب وفي الجلسة السادسة فكانت بعنوان مسابقة مدرستي الرقمية قدمها مدير مركز التميز الأستاذ خالد بن طايع البلوي، أدار اللقاء رئيسة قسم العلوم المسلكية الأستاذة دلال بنت عبد العزيز الدندني وأخصائي التقويم الأستاذ سلطان بن محمد البيالي.