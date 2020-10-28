البكيرية والنهضة في أقوى اللقاءات والنجوم يخشى أمواج الخليج

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تتواصل مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين لهذا الموسم مساء اليوم (الأربعاء) بخمس مواجهات جديدة إذ يلعب النهضة ضد البكيرية ويواجه النجوم الخليج ويظهر الشعلة أمام نجران ويستضيف الحزم الطائي في لقاء يتوقع له الكثير وينتظر جدة نظيره الجبلين.

النهضة – البكيرية

على ملعب الأمير فهد بن سلمان في الدمام يلعب النهضة أمام ضيفه البكيرية، عند الساعة 5:45 مساءً في لقاء التعويض ومحاولة لحاق ركب التنافس على الصدارة وكسب النقاط الثلاث المهمة في مشوارهما، خصوصا بعد تعثرهما معا في الجولة الأولى، إذ تعادل النهضة خارج قواعده مع الدرعية، وكذلك اكتفى البكيرية بنقطة التعادل من الضيف الجديد الساحل، مما سيشعل مواجهتهما مساء اليوم، وعلى الرغم أن إمكانات البكيرية تظل الأقرب لخطف الفوز، إلا أنه ستكون أكثر صعوبة أمام خبرة النهضة.

النجوم – الخليج

وعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء يخوض النجوم لقاء التعويض أمام ضيفه الخليج، عند الساعة 5:40 مساءً والذي قدم مواجهة قوية في انطلاقة الدوري بعد فوزه الثمين على ضيفه الطائي بهدف نظيف، وضعته في الصدارة مع الخماسي، ويأمل أن تتواصل انتصاراته أمام النجوم بعد هذه البداية القوية، فيما يطمح المضيف لتعويض تعثره بنتيجة الخسارة بثلاثية أمام الفيحاء، وإيقاف إهدار النقاط باكرا، واستثمار عاملي الأرض للخروج بنتيجة ايجابية.

الشعلة – نجران

يستقبل الشعلة على ملعب التعليم بعنيزة ضيفه نجران، عند الساعة 5:50 مساءً في لقاء يسعى من خلاله الشعلة لمصالحة جماهيره، إثر البداية الهزيلة في الجولة الافتتاحية من الدوري، بخسارته بهدف نظيف من جدة وعلى ملعبه، على الرغم من صعوبة ضيفه نجران الذي سجل هو الآخر خسارة مفاجئا بثلاثية أمام الجبلين على أرضه، في الجولة الأولى من الدوري، ويأمل في خطف الفوز أمام مضيفه في هذه الجولة متسلحا بالخبرة والتمرس، وكذلك تدعيم صفوفه في خمس صفقات آخرها المهاجم البرازيلي جوناثان سانتوس.

الحزم – الطائي

وفي أصعب وأقوى مواجهات الجولة وعلى ملعبه في الخرج، يخوض الحزم وضيفه الطائي عند الساعة 6:10 مساء لقاء متكافئا وقويا، لرغبتهما المشتركة في العودة لدوري الأضواء، فالهابط من دوري المحترفين الحزم نجح في تحقيق فوز متوقع على الضيف الجديد عرعر بهدفين نظيفين، فيما لم يكن الطائي في أحسن أحواله على الرغم من حجم التعاقدات التي أبرمتها الإدارة بخسارته خارج ملعبه أمام مضيفه الخليج بهدف نظيف، وانتصار أحدهما سيمنحه دفعة قوية خصوصاً الطائي بعد تعثره الباكر.

جدة – الجبلين

وعلى ملعبه في رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية يتربص جدة بضيفه الجبلين عند الساعة 6:20 مساءً في لقاء الصدارة والمنافسة على سباق المنافسة بعد بدايتهما المثالية التي سجله كل طرف في مباراتهما الأولى في الجولة الأولى خصوصا الجبلين الذي حقق انتصارا كبيرا خارج قواعده أمام نجران بثلاثية وكذلك الحال بالنسبة لجدة الذي كسب الشعلة بهدف نظيف.