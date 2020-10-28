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الأمير خالد الفيصل: مكة تكتسب أهمية خاصة كونها تضمّ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم

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لدى ترؤسه اجتماع لجنة الطوارئ

الأمير خالد الفيصل: مكة تكتسب أهمية خاصة كونها تضمّ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم

الأمير خالد الفيصل: مكة تكتسب أهمية خاصة كونها تضمّ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم
http://almnatiq.net/?p=916431
المناطق - مكة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أن منطقة مكة المكرمة تكتسب أهمية خاصة كونها تضمّ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم .
ونوه الأمير خالد الفيصل لدى ترؤس سموه في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور أعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة، إلى أن الميزة التي اختص الله بها مكة المكرمة تحتّم على الجميع العمل بتفانٍ وإخلاص، لافتاً سموه إلى ضرورة المحافظة على تحقيق التميز في خدمة الأهالي والمقيمين والزوار والحرص على تحقيق الأفضل في قادم الأيام.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لأعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة لكافة القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع الجائحة واتخاذ كافة التدابير للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، كما قدّم سموه شكره للمجتمع على التعاون والتكاتف خلال هذه الأزمة .
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية حتى زوال هذا الوباء بإذن الله.

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