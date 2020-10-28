فهد بن حثلين : أمر سام بتأسيس الهجانة الملكية

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علن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل (ICO) فهد بن فلاح بن حثلين ، صدور الأمر السامي الكريم بتأسيس الهجانة الملكية بشراكة بين نادي الإبل ورئاسة الحرس الملكي .

وقال في تغريدة له عبر حسابه في تويتر : أتقدم بالشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين ووليّ عهده الأمين لدعم قطاع الإبل بصدورالأمرالسامي الكريم بتأسيس الهجانة الملكية بشراكة تكاملية بين نادي الإبل ورئاسة الحرس الملكي للتعريف بالموروث الثقافي للإبل بمختلف أنواعهاوالمشاركة في مراسم الإستقبالات الملكية والمشاركات الوطنية