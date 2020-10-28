احدث الأخبار

“المياه الوطنية” تبدأ بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك اعتباراً من 1 نوفمبر
أبرز المواد
 نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ”كورونا”
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة
أبرز المواد
 أمير نجران يلتقي الموظفين المترقين بالإمارة
أبرز المواد
 “الزعاق”: هذه الأيام أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس
أبرز المواد
 وزير “البيئة ” يزور معسكر مكافحة الجراد الصحراوي
أبرز المواد
 فهد بن حثلين : أمر سام بتأسيس الهجانة الملكية
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل: مكة تكتسب أهمية خاصة كونها تضمّ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم
أبرز المواد
 “آل الشيخ”: تعويض متوفى كورونا في القطاعات الصحية يجسّد إنسانية الملك سلمان
أبرز المواد
 نحالي الجوف يستعدون لتسويق 28 ألف كيلو من العسل في مهرجان أيام العسل
أبرز المواد
 البكيرية والنهضة في أقوى اللقاءات والنجوم يخشى أمواج الخليج
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تقيم اللقاء الافتراضي الثالث لمدير “تعليم الجوف” مع مكاتب التعليم عن بعد
أبرز المواد
“المياه الوطنية” تبدأ بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك اعتباراً من 1 نوفمبر

“المياه الوطنية” تبدأ بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك اعتباراً من 1 نوفمبر

أبرز المواد
نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ”كورونا”

نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ”كورونا”

أبرز المواد
أمير منطقة مكة المكرمة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة

أمير منطقة مكة المكرمة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة

أبرز المواد
أمير نجران يلتقي الموظفين المترقين بالإمارة

أمير نجران يلتقي الموظفين المترقين بالإمارة

أبرز المواد

وزير “البيئة ” يزور معسكر مكافحة الجراد الصحراوي

وزير “البيئة ” يزور معسكر مكافحة الجراد الصحراوي
http://almnatiq.net/?p=916437
المناطق - الرياض

قام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس، بجولة في بمعسكر مكافحة الجراد الصحراوي في محافظة بيش ، اطلع خلالها على سير العمل في المعسكر.
واستمع معاليه لشرح مفصل من المشرف على المعسكر المهندس عبدالرحمن الصايغ عن أعمال مكافحة الجراد الصحراوي، حيث يضم المعسكر عشرين فرقة أرضية للمكافحة ، وعشر فرق استكشافية ، وطائرة هليكوبتر يعمل بها خمسون شخصاً ما بين مهندسين وسائقين وموظفين وعمال .
وفي ختام الزيارة كرم معالي المهندس الفضلي عدداً من العاملين في المعسكر.

روابط ذات صلة

“المياه الوطنية” تبدأ بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك اعتباراً من 1 نوفمبر

“المياه الوطنية” تبدأ بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك اعتباراً من 1 نوفمبر
نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ”كورونا”

نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ”كورونا”
أمير منطقة مكة المكرمة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة

أمير منطقة مكة المكرمة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*