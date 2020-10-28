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“الزعاق”: هذه الأيام أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس
http://almnatiq.net/?p=916439
المناطق - الرياض

أوضح الفلكي د. خالد الزعاق؛ أن هذه الأيام هي أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس، وتستمر حتى دخول المربعانية (أي بعد 35 يوماً)، مبيناً أن أول المربعانية في 3 ديسمبر.

وقال عبر مقطع فيديو نشره اليوم في تويتر، إن الزراعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام “شتوية وصيفية ومختلطة”.

وتابع: الشتوية؛ تكون في موسم الخريف، والصيفية؛ تكون في الربيع، والمختلطة؛ تكون في الأيام الستة، وهي أيام تصلح لجميع أنواع النباتات سواء كانت شتوية أو صيفية.

وأضاف: أما الغرس الصيفي فلا يكون إلا في موسم الربيع، والشتوي لا يكون إلا في موسم الخريف.

وأردف: الزراعة جميلة “ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فلا يحصده إلا الذي زرعه”.

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