احدث الأخبار

هزة أرضية قرب خميس مشيط ولا تسجيل لإصابات
أبرز المواد
 “المياه الوطنية” تبدأ بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك اعتباراً من 1 نوفمبر
أبرز المواد
 نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ”كورونا”
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة
أبرز المواد
 أمير نجران يلتقي الموظفين المترقين بالإمارة
أبرز المواد
 “الزعاق”: هذه الأيام أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس
أبرز المواد
 وزير “البيئة ” يزور معسكر مكافحة الجراد الصحراوي
أبرز المواد
 فهد بن حثلين : أمر سام بتأسيس الهجانة الملكية
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل: مكة تكتسب أهمية خاصة كونها تضمّ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم
أبرز المواد
 “آل الشيخ”: تعويض متوفى كورونا في القطاعات الصحية يجسّد إنسانية الملك سلمان
أبرز المواد
 نحالي الجوف يستعدون لتسويق 28 ألف كيلو من العسل في مهرجان أيام العسل
أبرز المواد
 البكيرية والنهضة في أقوى اللقاءات والنجوم يخشى أمواج الخليج
أبرز المواد
هزة أرضية قرب خميس مشيط ولا تسجيل لإصابات

هزة أرضية قرب خميس مشيط ولا تسجيل لإصابات

أبرز المواد
“المياه الوطنية” تبدأ بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك اعتباراً من 1 نوفمبر

“المياه الوطنية” تبدأ بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك اعتباراً من 1 نوفمبر

أبرز المواد
نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ”كورونا”

نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ”كورونا”

أبرز المواد
أمير منطقة مكة المكرمة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة

أمير منطقة مكة المكرمة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة

أبرز المواد

أمير نجران يلتقي الموظفين المترقين بالإمارة

أمير نجران يلتقي الموظفين المترقين بالإمارة
http://almnatiq.net/?p=916441
المناطق - نجران

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم , عدداً من موظفي الإمارة الذين تمت ترقيتهم مؤخراً في مختلف إدارات الإمارة.
وهنأ سموه الموظفين المرقين , مٌتطلعاً أن تكون هذه الترقيات حافزاً لهم لتقديم كل ما يمكن تقديمه للارتقاء بالعمل وتحقيق التطلعات , مثمناً سموه ما يقدمه منسوبوا الإمارة من جهود من خلال الإدارات التي ينتمون إليها.
فيما أكد الموظفون المترقون بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالأداء لتحقيق الطموح والتطلعات.
هذا وقد شملت الترقيات ثلاثة موظفين إلى المرتبة الثالثة عشر، واثنان إلى المرتبة الثانية عشر ، وخمسة موظفين إلى المرتبة الحادية عشر.

روابط ذات صلة

هزة أرضية قرب خميس مشيط ولا تسجيل لإصابات

هزة أرضية قرب خميس مشيط ولا تسجيل لإصابات
“المياه الوطنية” تبدأ بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك اعتباراً من 1 نوفمبر

“المياه الوطنية” تبدأ بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك اعتباراً من 1 نوفمبر
نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ”كورونا”

نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ”كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*