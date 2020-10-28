أمير نجران يلتقي الموظفين المترقين بالإمارة

المناطق - نجران

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم , عدداً من موظفي الإمارة الذين تمت ترقيتهم مؤخراً في مختلف إدارات الإمارة.

وهنأ سموه الموظفين المرقين , مٌتطلعاً أن تكون هذه الترقيات حافزاً لهم لتقديم كل ما يمكن تقديمه للارتقاء بالعمل وتحقيق التطلعات , مثمناً سموه ما يقدمه منسوبوا الإمارة من جهود من خلال الإدارات التي ينتمون إليها.

فيما أكد الموظفون المترقون بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالأداء لتحقيق الطموح والتطلعات.

هذا وقد شملت الترقيات ثلاثة موظفين إلى المرتبة الثالثة عشر، واثنان إلى المرتبة الثانية عشر ، وخمسة موظفين إلى المرتبة الحادية عشر.