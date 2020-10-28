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أمير منطقة مكة المكرمة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة

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أمير منطقة مكة المكرمة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة

أمير منطقة مكة المكرمة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة
http://almnatiq.net/?p=916444
المناطق - مكة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة، عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة نظير جهودهم وماحققوه من إنجازات أمنية.
وأكد سموه، لدى استقباله بالإمارة في جدة اليوم ، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة , العقيد بندر الشريف، على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي تقوم بها دوريات الأمن بمحافظة جدة.

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