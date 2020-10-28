احدث الأخبار

الاطاحة بـ 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال
أبرز المواد
 أمير جازان يضع الحجر الأساس لـ 10 مشروعات مائية وبيئية بتكلفة تجاوزت 228 مليون ريال
منطقة جازان
 مدير تعليم تبوك يكرم الطالب “محمد الحويطي “
منطقة تبوك
 إطلاق العيادة التأهيلية للمتعافين من كورونا في مستشفى عبدالرحمن الفيصل
أبرز المواد
 أمير جازان يجتمع بوزير “البيئة ” ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات المائية والبيئية
منطقة جازان
 أمير منطقة تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني
منطقة تبوك
 وزير الرياضة يوجه بتسمية الجولات الـ3 القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 القبض على شخصين تورطا بالاعتداء على متجر تموينات والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع
أبرز المواد
 هزة أرضية قرب خميس مشيط ولا تسجيل لإصابات
أبرز المواد
 “المياه الوطنية” تبدأ بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك اعتباراً من 1 نوفمبر
أبرز المواد
 نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ”كورونا”
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يكرم عدداً من ضباط وأفراد دوريات الأمن بجدة
أبرز المواد
الاطاحة بـ 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال

الاطاحة بـ 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال

أبرز المواد
أمير جازان يضع الحجر الأساس لـ 10 مشروعات مائية وبيئية بتكلفة تجاوزت 228 مليون ريال

أمير جازان يضع الحجر الأساس لـ 10 مشروعات مائية وبيئية بتكلفة تجاوزت 228 مليون ريال

منطقة جازان
مدير تعليم تبوك يكرم الطالب “محمد الحويطي “

مدير تعليم تبوك يكرم الطالب “محمد الحويطي “

منطقة تبوك
إطلاق العيادة التأهيلية للمتعافين من كورونا في مستشفى عبدالرحمن الفيصل

إطلاق العيادة التأهيلية للمتعافين من كورونا في مستشفى عبدالرحمن الفيصل

أبرز المواد

هزة أرضية قرب خميس مشيط ولا تسجيل لإصابات

هزة أرضية قرب خميس مشيط ولا تسجيل لإصابات
http://almnatiq.net/?p=916454
المناطق - عسير

رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الساعة ١٤:٥٦:٠٧ هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو متر جنوب خميس مشيط
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق ابا الخيل بأن سبب هذه الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب إتساع قاع البحر الأحمر من الإتجاه الغربي الامر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواءً الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.
وطمأن أن هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس رختر ولم تسجل اي أضرار ناجمة عنها حتى الآن و لله الحمد.
وأكد أبا الخيل أن هيئة المساحة تتابع جميع الهزات الأرضية في جميع مناطق المملكة عبر 270 محطة رصد زلزالي.

روابط ذات صلة

الاطاحة بـ 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال

الاطاحة بـ 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال
إطلاق العيادة التأهيلية للمتعافين من كورونا في مستشفى عبدالرحمن الفيصل

إطلاق العيادة التأهيلية للمتعافين من كورونا في مستشفى عبدالرحمن الفيصل
وزير الرياضة يوجه بتسمية الجولات الـ3 القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وزير الرياضة يوجه بتسمية الجولات الـ3 القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*