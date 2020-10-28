القبض على شخصين تورطا بالاعتداء على متجر تموينات والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مواطِنين اثنين في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين فيه والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض، وقد جرى إيقافهما واتخاذ بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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