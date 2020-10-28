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وزير الرياضة يوجه بتسمية الجولات الـ3 القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وزير الرياضة يوجه بتسمية الجولات الـ3 القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=916459
المناطق - الرياض

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بتسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليصبح مسمى الجولة الثالثة بجولة “رئاسة العشرين”، والرابعة باسم “لنُلهم العالم بقمتنا”، والخامسة باسم “قمة الرياض”.
يأتي ذلك بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين، المقرر انعقادها بالعاصمة الرياض يومي السبت والأحد 6 و 7 من شهر ربيع الآخر لعام 1442 هـ الموافق 21 و 22 من شهر نوفمبر من عام 2020 م، ولما لهذا المنتدى الاقتصادي والدولي من أهمية كبيرة في بحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتجسيداً لدور المملكة القيادي والمحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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