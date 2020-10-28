أمير منطقة تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني

تبوك- علي العميري

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والذي تضمن أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام التدريبي 2019/2020م .

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري .

منوها سموه بما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله – .

من جهته أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عن شكره وتقديره على يوليه سموه من دعم ومتابعة لجميع برامج وأنشطة التدريب التقني والمهني بالمنطقة.