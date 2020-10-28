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أمير جازان يجتمع بوزير “البيئة ” ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات المائية والبيئية

أمير جازان يجتمع بوزير “البيئة ” ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات المائية والبيئية
http://almnatiq.net/?p=916466
جازان -فضه عطيف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خلال اجتماعه اليوم ، بمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة ، على دعم وحرص واهتمام القيادة الرشيدة لما فيه تلبية الخدمات والاحتياجات لكافة الموطنين والمقيمين من خلال تنفيذ المشروعات الهامة والحيوية بالمنطقة ومحافظاتها .
وجرى خلال الاجتماع ، بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة, واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشروعات التابعة لها في مجالات المياه والزراعة والبيئة وصيد الأسماك ، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة جازان كغيرها من مناطق وطننا العزيز ، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم كغيرها من مناطق هذا الوطن العزيز.
وفي ختام الاجتماع وضع سمو أمير جازان حجر الاساس لعدداً من المشروعات المائية والبيئية بمدينة جيزان وعددا من محافظات ومراكز المنطقة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 228 مليون ريال.
وشملت المشروعات المائية التي تم تدشينها استكمال أعمال محطات الضخ ، وخط ناقل من محطة تنقية المياه على سد وادي ضمد ، وتنفيذ خطوط الربط بين الآبار ووحدات الضخ ، وتنفيذ وتركيب عدادات قياس التدفق ، واستكمال أعمال الثقب الأفقي ، حيث ستخدم تلك المشروعات أكثر من 325 ألف نسمة.
فيما شملت المشروعات البيئية ” الصرف الصحي” استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأحياء ، وتنفيذ التوصيلات المنزلية ومحطة رفع مياه الصرف الصحي ، وربط تجمعات المناهل بشبكة الصرف الصحي ، ونقل محطات الصرف ، وتنفيذ خط الفائض ومحطة الضخ لمحطة معالجة الصرف الصحي ، حيث ستخدم تلك المشروعات 90 ألف نسمة.
حضر الاجتماع ووضع حجر الاساس لعدد من المشروعات وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للتنمية الدكتور عيسى بن يحيي البناوي ومدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر وامين امانة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان وعدد من المسؤولين.

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