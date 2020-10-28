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إطلاق العيادة التأهيلية للمتعافين من كورونا في مستشفى عبدالرحمن الفيصل

إطلاق العيادة التأهيلية للمتعافين من كورونا في مستشفى عبدالرحمن الفيصل
http://almnatiq.net/?p=916469
المناطق - الرياض
اطلق مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل عضو التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى ممثلاً بقسم العلاج الطبيعي “العيادات التأهيلية لما كوفيد ١٩” وذلك لتخفيف الاعراض والمضاعفات العصبية العضلية والحركية الناتجة عن الاصابة بفايروس كورونا .
حيث  استقبل الفريق الطبي المرضى في  العيادة المخصصة لذلك  بدءً من تقييم  الحالات وإعداد الخطط العلاجية المناسبة لكل مريض وآلية متابعة الجلسات العلاجية ، ليتمكنو  من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي .
يذكر أن  العيادات التأهيلية لما بعد كوفيد ١٩  في قسم العلاج الطبيعي ، تقوم بعلاج المتعافين من كورونا من المضاعفات التي قد تحدث نتيجة الاصابة بالفايروس مثل : الضعف العضلي وعدم القدرة على الحركة وآلام المفاصل والعضلات والتعب السريع وضيق التنفس أثناء المشي أو ممارسة أي نشاط بدني والدوخة وضعف التوازن ، وذلك عن طريق تقييم حالة المريض وعمل الخطة العلاجية المناسبة لحالته .

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