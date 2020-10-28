مدير تعليم تبوك يكرم الطالب “محمد الحويطي “

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كرّم مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري صباح اليوم الطالب محمد بن عطالله الحويطي من مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية ، نظير مشاركته المميزة في اليوم الوطني 90 ، حيث شارك الطالب الحويطي بفلم قصير عبّر من خلاله عن اعتزازه بقيادته ووطنه مستذكراً ماقام به الملك المؤسس من جهود في توحيد هذا الكيان وماتحقق من إنجازات عظيمة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد يحفظهم الله .

وقد اطلع مدير عام التعليم على بعض أعماله في إنتاج وتأدية المقاطع الوطنية والتعليمية وأثنى مدير التعليم على موهبة الطالب حاثاً إياه على مواصلة تطوير الأداء والتطلع للمستقبل بطموحات عالية ، وقد حضر اللقاء والد الطالب .