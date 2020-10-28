أمير جازان يضع الحجر الأساس لـ 10 مشروعات مائية وبيئية بتكلفة تجاوزت 228 مليون ريال

جازان -فضه عطيف

أوضحت شركة المياه الوطنية أن المشاريع التي وضع حجر أساسها سمو أمير منطقة جازان ستخدم أكثر من 415 ألف نسمة بخدمات المياه والصرف الصحي في مدن ومحافظات ومراكز منطقة جازان، مبينةً أنها تضمنت تنفيذ استكمال مشروع أعمال محطات الضخّ بمحافظات متفرقة بالمنطقة، كذلك مشروع الخط الناقل من محطة تنقية المياه علي سد وادي ضمد إلى محافظات الداير والعيدابي، ومشروع تنفيذ خطوط الربط بين الآبار ووحدات الضخّ في وادي بيش، وتنفيذ وتركيب عدادات قياس التدفق وشبكات المياه، ومشروع استكمال أعمال الثقب الأفقي، ومشروع استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي في عدد من الأحياء، ومشروع تنفيذ التوصيلات المنزلية ومحطة رفع مياه الصرف الصحي بمحافظة صامطة، ومشروع ربط تجمعات المناهل بشبكة الصرف الصحي بمدينة جازان، و مشروع نقل محطات الصرف، ومشروع تنفيذ خط الفائض، ومحطة الضخّ في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعيدابي.

وأكدت الشركة أنها ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريع الخدمات المائية والبيئية في منطقة جازان، وذلك ضمن مبادراتها المتعلقة بمشاريع البُنى التحتية الحيوية لمواكبة مؤشرات أداءها، في إطار خططها وبرامج مشاريعها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين في المنطقة، وصولاً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي.