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الاطاحة بـ 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال

الاطاحة بـ 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال

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الاطاحة بـ 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال

الاطاحة بـ 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال
http://almnatiq.net/?p=916479
المناطق - الرياض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية – بفضل الله – تمكنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والخامس من العمر، تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من مقرِّ عملهم بأحد المتاجر بمدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، وضبط بحوزتهم (2278) شريحة لشركات مشغلة للاتصالات بالمملكة، و (29) جهاز قارئ بيانات و (22) جهاز جوال و (4) أجهزة قارئ للبصمات، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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