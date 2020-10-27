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أمين منطقة الحدود الشمالية يؤكد على تطبيق كافة التدابير الإحترازية في مقر العمل

أمين منطقة الحدود الشمالية يؤكد على تطبيق كافة التدابير الإحترازية في مقر العمل

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أمين منطقة الحدود الشمالية يؤكد على تطبيق كافة التدابير الإحترازية في مقر العمل

أمين منطقة الحدود الشمالية يؤكد على تطبيق كافة التدابير الإحترازية في مقر العمل
http://almnatiq.net/?p=916500
المناطق - الحدود الشمالية

شدد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري على كافة البلديات التابعة والأقسام بالأمانة بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في إطار الحفاظ على سلامة وصحة جميع الموظفين بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة ، والرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد “كوفید 19”.
وأكد على إلزام كافة الموظفين بتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل مقر العمل.
ومتابعة الرئيس المباشر بالإشراف على التزام موظفيه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل .
كما أوضح مدير إدارة البروتوكولات أن مخالفات عدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الأوبئة تستوجب المسائلة.

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