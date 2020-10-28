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أمير القصيم يقلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبة لواء

أمير القصيم يقلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبة لواء

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أمير القصيم يقلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبة لواء

أمير القصيم يقلد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبة لواء
http://almnatiq.net/?p=916506
المناطق - بريدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه, مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم الدكتور محمد ابوعباة رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة “لواء”.

وهنأ سموه اللواء الدكتور أبو عباة بهذه المناسبة, مشيداً بما يقدمه رجال الدفاع المدني وكافة منسوبي الأمن من جهود لخدمة الوطن وأمنه وسلامته, متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه عبر مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء الدكتور أبوعباة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين والمليك والوطن.

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