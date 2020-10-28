أمير الشرقية : التركيز على رفع كفاءة خدمات النقل لتحقيق مستهدفات الرؤية

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، الذي قدم لسموه إيجازاً عن جهود الهيئة في تطوير الأنظمة والتشريعات لدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

ونوه سموه بالمستهدفات التي رسمتها رؤية المملكة 2030، لتكون المملكة نقطة ربط بين دول العالم، ومحطة رئيسية في الخدمات اللوجستية، مؤكداً أن ذلك يتطلب مراجعة دائمة ومستمرة للأنظمة والتشريعات ومواءمتها مع هذه المستهدفات، والحرص على استثمار التقنية في تحقيق هذه الأهداف، مبيناً أهمية العمل على تطبيق معايير السلامة وتعزيز الالتزام بها، والتركيز على رفع كفاءة خدمات النقل، مشيداً سموه بالجهود التطويرية التي قامت بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير القطاع، وشراكتها مع مختلف الجهات لتحقيق مستهدفاتها، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته الكريمة، ودعمه المتواصل لأنشطة الهيئة، وتأكيده على أن الهيئة شريك أساسي في التنمية الشاملة والمتوازنة في المملكة، مشيراً لأن دعم سموه للهيئة عزز شراكتها مع مختلف الجهات في المنطقة، وأسهم في النجاحات المتواصلة التي تتحقق لتطوير النقل العام بكافة قطاعاته، موضحاً أن الهيئة أن المنطقة الشرقية تزخر بفرص استثمارية واعدة، ومن ذلك النقل الساحلي بين مدن المنطقة، إضافةً إلى عمل الهيئة على تطوير الخطوط الحديدية وخدماتها، وتعزيز خدمات النقل العام التي تربط بين مدن ومناطق المملكة.