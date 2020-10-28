أمير القصيم يستقبل الصقير بمناسبة تعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بالإمارة اليوم , فضيلة الشيخ سامي بن عبدالله الصقير , بمناسبة تعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء.

ورحب في مستهل اللقاء بفضيلة الشيخ الصقير , مقدماً التهنئة له بمناسبة تعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء , متمنياً له التوفيق في أداء مهامه وخدمة دينه ووطنه ، مثمناً الدور المهم الذي تقدمه الهيئة بالمملكة ، وتقديم كل مايخدم الدين الإسلامي الحنيف.

من جهته أعرب فضيلة عضو هيئة كبار العلماء ، عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة القصيم ، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه ومنسوبي الهيئة على أداء هذه الأمانة في خدمة الدين والوطن.