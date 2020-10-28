أمير الشرقية يرعى ختام النسخة الخامسةوالعشرين من مسابقة ملكية الجبيل للقرآن الكريم

الدمام - فهد المريخي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء) ختام النسخة الخامسة والعشرين من مسابقة الهيئة الملكية بالجبيل للقرآن الكريم، وذلك عبر الاتصال المرئي.

ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- بالقرآن الكريم، ودعمهما المتواصل للمسابقات والبرامج المعنية بنشر وتحفيظ القرآن، سواءً على مستوى المملكة أو على مستوى العالم، مشيراً لأن هذا الاهتمام ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لما خطه الملك المؤسس -رحمه الله- للعناية والاهتمام بخدمة الدين، مبيناً أن هذه المسابقات تهدف إلى تحفيز التنافسية في حفظ الكتاب الكريم، وربط الجيل الناشئ به، مؤكداً أن القرآن إشعاع من الوسطية والاعتدال، وقيمه قيم إنسانية سامية، وواجب حفظة كتاب الله أن يتمثلوا بهذه القيم، ويعكسوها واقعاً في أفعالهم وأقوالهم، وأن يكونوا قدوةً حسنة في المجتمع، مباركاً سموه للفائزين، مثمناً جهود الهيئة الملكية بالجبيل في تبني هذه المسابقة لخمسة وعشرين عام.

وشهدت المسابقة التي تنظمها إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل مشاركةً واسعة، حيث شارك فيها أكثر من 4 آلاف متسابق ومتسابقة، ونفذت على ثلاث مراحل، شملت مدينة الدمام، ومحافظات الجبيل وحفر الباطن والأحساء والخفجي.

ويقام حفل المسابقة عبر الاتصال المرئي، ويبث على قناة الهيئة الملكية بالجبيل، ومنصاتها الرقمية.

من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي في كلمة له خلال الحفل رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لهذه المسابقة، مبيناً أن ذلك تأكيد لاهتمامه المستمر والفعال بدعم الأنشطة المتنوعة في المنطقة، والذي يمثل امتداداً لما تقوم به قيادتنا الرشيدة من العناية والاهتمام بكتاب الله منذُ تأسيس هذه الدولة على يد المغفور له الملك عبد العزيز يرحمه الله وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.

مضيفاً بأن الهيئة الملكية بالجبيل تفخر بأنها حاضنة لهذه المسابقة منذ 25 عاماً لإيمانها الشديد بضرورة خلق جيل ناشئ يهتم بتلاوة كتاب الله الكريم وتجويده وذلك بهدف الرقي بالعملية التعليمية والتربوية وإذكاء روح المنافسة الشريفة والطموحة بين الأبناء في تعلم وحفظ القرآن الكريم.