أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل ، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة.وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشاريع والخدمات المقدمة بالمنطقة.

ونوه سموه بما يحظى به هذا القطاع المهم من اهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- . ، مشيراً إلى أهمية القطاع الصناعي في توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، عبر التكامل والشراكة الحقيقية مع مختلف القطاعات الحكومية ، لتحقيق التطلعات المأمولة من القيادة الرشيدة ، ولتوفير فرصاً وظيفية مميزة لأبناء وبنات الوطن.

من جهته أوضح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تعظيم الفائدة من القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية فيه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان