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القبض على ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود “متسللين” لقيامهم بإضرام النار التي تسببت بحريق جبل غُلامه بمحافظة تنومة

القبض على ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود “متسللين” لقيامهم بإضرام النار التي تسببت بحريق جبل غُلامه بمحافظة تنومة

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القبض على ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود “متسللين” لقيامهم بإضرام النار التي تسببت بحريق جبل غُلامه بمحافظة تنومة

القبض على ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود “متسللين” لقيامهم بإضرام النار التي تسببت بحريق جبل غُلامه بمحافظة تنومة
http://almnatiq.net/?p=916521
المناطق - واس

صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.
وقادت التحريات الأمنية – بفضل الله -، إلى تحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التي نتج عنها الحريق، وعددهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلتها التصدي بعزيمة وإصرار وحزم، لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تحذر مخالفي نظام أمن الحدود – في الوقت ذاته – بأن رجال الأمن سيكونون لهم بالمرصاد في جميع المواقع للقبض عليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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