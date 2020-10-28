احدث الأخبار

بريطانيا تسجل 310 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 تراجع وفيات الحوادث المرورية في العالم بسبب كورونا
أبرز المواد
 ما هي جمعية “بركة سيتي” التي حظرتها فرنسا؟
أبرز المواد
 الحرات البركانية بأملج .. أشكال هندسية وألوان مبهرة
منطقة تبوك
 أمير منطقة الجوف يفتتح غداً مهرجان أيام العسل
منطقة الجوف
 اعتراض وتدمير عدد (6) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة
أبرز المواد
 مركز عمليات المطار وساحة الطيران.. قلب المطار النابض
منوعات
 القبض على ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود “متسللين” لقيامهم بإضرام النار التي تسببت بحريق جبل غُلامه بمحافظة تنومة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية
منطقة القصيم
 أمير الشرقية يرعى ختام النسخة الخامسةوالعشرين من مسابقة ملكية الجبيل للقرآن الكريم
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل الصقير بمناسبة تعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء
منطقة القصيم
 أمير الشرقية : التركيز على رفع كفاءة خدمات النقل لتحقيق مستهدفات الرؤية
المنطقة الشرقية
بريطانيا تسجل 310 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 310 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

أبرز المواد
تراجع وفيات الحوادث المرورية في العالم بسبب كورونا

تراجع وفيات الحوادث المرورية في العالم بسبب كورونا

أبرز المواد
ما هي جمعية “بركة سيتي” التي حظرتها فرنسا؟

ما هي جمعية “بركة سيتي” التي حظرتها فرنسا؟

أبرز المواد
الحرات البركانية بأملج .. أشكال هندسية وألوان مبهرة

الحرات البركانية بأملج .. أشكال هندسية وألوان مبهرة

منطقة تبوك

ما هي جمعية “بركة سيتي” التي حظرتها فرنسا؟

ما هي جمعية “بركة سيتي” التي حظرتها فرنسا؟
http://almnatiq.net/?p=916539
المناطق - وكالات

“بركة ستي”.. واحدة من المؤسسات الدينية التي حظرتها فرنسا، الأربعاء، في إطار محاربتها للتنظيمات المتشددة في البلاد، فما هي هذه الجمعية؟ ومن يقف وراءها؟

وكان وزير وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قال في وقت سابق، الأربعاء، في تغريدة على “تويتر” أن مجلس الوزراء حلّ جمعية “بركة سيتي” التي تتهمها الحكومة بأن لها “علاقات داخل التيار المتطرف” وبـ”تبرير الأعمال الإرهابي” وفق “فرانس برس”.

وكان دارمانان طالب بحلها بعد قطع رأس أستاذ التاريخ والجغرافيا، سامويل باتي، على أيدي متطرف شيشاني، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، وأفضت الحادثة إلى إطلاق عملية واسعة النطاق ضد التنظيمات المتطرفة.

وتأسست جمعية “بركة ستي” عام 2010، ويعرف عنها ارتباطها بالسلفيين في فرنسا.

وكانت السلطات الفرنسية داهمتها عام 2015 للاشتباه بارتباطها بتمويل الإرهاب، وكانت تعرضت في عام 2014 لغلق حساباتها في مصارف فرنسية.

ورغم أن الجمعية تقول إنها لم تتلق أي تمويل من أي دولة كانت، إلا أن الإعلام القطري احتفى بها وبأنشطتها على مدار سنوات في إشارة توحي بوجود دعم ما من الدوحة للجمعية.

وتنشط “بركة سيتي”، كما تقول، في دعم العائلات الفقيرة في فرنسا ويمتد نشاطها الإغاثي إلى دول عربية وآسيوية وأفريقية.

وتقول الجمعية إنها ولدت من رحم مبادرة محلية عام 2008، قبل أن تصبح جمعية مرخصة في 2010، وفي العام ذاته بدأت العمل خارج حدود فرنسا.

ويقع مقر الجمعية في ضاحية كوركورون جنوبي باريس.

وكانت السلطات الفرنسية أوقفت الأسبوع الماضي رئيس المنظمة إدريس يمو قيد التحقيق للاشتباه بقيامه بإزعاج صحفية سابقة في صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة عبر الإنترنت،

وقبلها، تم إيفاق يمو المعروف أيضا باسم سي حمدي في إطار تحقيق آخر في مضايقات عبر الإنترنت بعد شكوى تقدمت بها صحفية أخرى تعمل في إذاعة مونت كارلو، وتم وضعه تحت المراقبة.

وتقول صحيفة “لوبارزيان” الفرنسية إن هناك شكوكا بشأن الجمعية ورئيسها المثير للجدل، وتحدثت الصحيفة عما وصفته بجانب “مظلم” للجمعية بعيدا عن عملها الخيري.

روابط ذات صلة

بريطانيا تسجل 310 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تسجل 310 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا
تراجع وفيات الحوادث المرورية في العالم بسبب كورونا

تراجع وفيات الحوادث المرورية في العالم بسبب كورونا
اعتراض وتدمير عدد (6) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

اعتراض وتدمير عدد (6) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*