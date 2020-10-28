المنتخب السعودي للناشئين يتغلب على نظيره البحريني ودياً

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تغلب المنتخب السعودي للناشئين تحت 16 عامًا على ضيفه البحريني بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي القادسية في محافطة الخبر ، ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر في إطار تحضيراته لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 التي ستقام في مملكة البحرين.

وجاءت أهداف “الأخضر” عن طريق مهند براح في الدقيقة 22، وخالد مجرشي في الدقيقة 31، ووليد عياش في الدقيقة 55.

ويستأنف المنتخب السعودي غدًا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب البحرين في ختام المعسكر يوم السبت المقبل.

يُذكر أن المنتخب السعودي سيخوض بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين ضمن المجموعة الرابعة.