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الدكتور العثيمين: ميليشيا الحوثي تصرّ على مواصلة جرائمها الإرهابية بإطلاق الطائرات المفخخة تجاه المملكة

الدكتور العثيمين: ميليشيا الحوثي تصرّ على مواصلة جرائمها الإرهابية بإطلاق الطائرات المفخخة تجاه المملكة

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الدكتور العثيمين: ميليشيا الحوثي تصرّ على مواصلة جرائمها الإرهابية بإطلاق الطائرات المفخخة تجاه المملكة

الدكتور العثيمين: ميليشيا الحوثي تصرّ على مواصلة جرائمها الإرهابية بإطلاق الطائرات المفخخة تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=916557

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في تصريح اليوم ، أن ميليشيا الحوثي تصر على مواصلة جرائمها الإرهابية، بإطلاق طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة مستهدفةً المدنيين الأبرياء الآمنين.
وقال العثيمين: “إن المنظمة تؤيد ما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أعلنت اليوم عن تدمير واعتراض ست طائرات حوثية (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة وإن ذلك “يعكس حالة اليأس”.
وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكداً إدانة المنظمة لكل الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

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