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الأمير سلطان بن سلمان يلتقي افتراضياً بسفير جمهورية المجر لدى المملكة

الأمير سلطان بن سلمان يلتقي افتراضياً بسفير جمهورية المجر لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=916560
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء اليوم بسفير جمهورية المجر المعين لدى المملكة بالاش شلماسي.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما بُحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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