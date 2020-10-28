فرع الموارد البشرية بالرياض يوقع اتفاقيتين لتطوير الحماية الاجتماعية بوادي الدواسر

المناطق - الرياض

شهد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال اليومين الماضية توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك في مجال التطوير العمراني وتنظيم الفعاليات والمناسبات الخاصة بوحدة الحماية الاجتماعية بمحافظة وادي الدواسر والجهات الأخرى ذات العلاقة .

وقع الاتفاقيات مديرعام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د.محمد بن عبدالله الحربي ورئيس مجلس إدارة شركة اعمار الخليج الدولية أ. سلمان الهدلاء ومدير عام مؤسسة نجمة ليالينا أ. ظافر الدوسري بحضور مديرة المسؤولية الاجتماعية أ. نوف الدوسري ومجموعة من موظفي وموظفات الجانبين.

الجدير بالذكر ان فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تمكن خلال العام الحالي من عقد اكثر من 30 اتفاقية مع مجموعة كبيرة من جهات القطاع الخاص والأهلي والغير ربحي و في جميع المجالات .