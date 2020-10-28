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“جسفت” و خيرية “ساعد” توقعان اتفاقية تعاون مشترك

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“جسفت” و خيرية “ساعد” توقعان اتفاقية تعاون مشترك

“جسفت” و خيرية “ساعد” توقعان اتفاقية تعاون مشترك
http://almnatiq.net/?p=916570
المناطق - واس

وقعت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” وجمعية ساعد الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد اليوم، اتفاقية تعاون مشترك لمدة عام، وذلك في مقر جمعية “جسفت” بالرياض.
ومثلت “جسفت” في توقيع الاتفاقية رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة منال عبد الكريم الرويشد، ومثل جمعية “ساعد” رئيس مجلس الإدارة عبد الله دخيل الله الحربي.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية “ساعد” أن الاتفاقية تهدف إلى العلاج بالفن التشكيلي والذي يساعد المرضى على التعايش مع مرض التصلب العصبي المتعدد، مما يسهم في إطلاق طموحاتهم ومواهبهم من خلال الفن التشكيلي، مشيراً إلى أن الإنتاج الفني لأصدقاء التصلب بجمعية ساعد سيتم المشاركة بها في المعارض ويكون ريعها للمريض بدون رسوم مالية أو نسبة.
وأوضحت الدكتورة الرويشد أن الاتفاقية تنص على إقامة الورش الفنية والمحاضرات العلمية لرفع المستوى الفني لمستفيدي جمعية ساعد الخيرية في مجالات الفنون التشكيلية، والتي ينظمها من برامج ومشاريع التي تقيمها جمعية “جسفت”، إضافة إلى رعاية المواهب الفنية لذوي القدرات الخاصة وتنمية قدراتهم الفنية.
وشملت الاتفاقية على العمل المشترك في مجال الفنون التشكيلية والأنشطة الفنية، ووضع الخطط الفنية المستقبلية لأوجه التعاون المتاحة في مجال رعاية مرضى التصلب العصبي المتعدد، والعمل على حفظ الحقوق الفنية والفكرية والمادية للمستفيدين من الجمعيتين، وعدم التعدي عليها، وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، بالإضافة إلى عدد من البنود التي تخدم الطرفين.

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