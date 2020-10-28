منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة

المناطق - واس

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين لقاء تبرعهم بالدم 50 مرة.

وجاءت أسماء المواطنين المتبرعين الذين منحت لهم المدالية على النحو التالي:

العقيد أحمد عبدالله علي الصانع، والطبيب المتقاعد منصور محمد منصور الوكيل، والرقيب يوسف عبداللطيف عبدالرحمن المزهر، وناصر راضي أحمد أبو ناجمة، والرئيس رقباء وليد إبراهيم عبدالله المدعج، والدكتور يزيد إبراهيم سليمان الصيقل.