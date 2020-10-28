احدث الأخبار

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة
أبرز المواد
 “جسفت” و خيرية “ساعد” توقعان اتفاقية تعاون مشترك
منطقة الرياض
 فرع الموارد البشرية بالرياض يوقع اتفاقيتين لتطوير الحماية الاجتماعية بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 “الزكاة والدخل” و”الإسكان” تدشنان آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عن المواطنين
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يلتقي افتراضياً بسفير جمهورية المجر لدى المملكة
أبرز المواد
 الدكتور العثيمين: ميليشيا الحوثي تصرّ على مواصلة جرائمها الإرهابية بإطلاق الطائرات المفخخة تجاه المملكة
أبرز المواد
 المنتخب السعودي للناشئين يتغلب على نظيره البحريني ودياً
أبرز المواد
 أبل تخفي ميزة جديدة “غامضة” في آيفون 12
أبرز المواد
 بريطانيا تسجل 310 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 تراجع وفيات الحوادث المرورية في العالم بسبب كورونا
أبرز المواد
 ما هي جمعية “بركة سيتي” التي حظرتها فرنسا؟
أبرز المواد
 الحرات البركانية بأملج .. أشكال هندسية وألوان مبهرة
منطقة تبوك
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة

أبرز المواد
“جسفت” و خيرية “ساعد” توقعان اتفاقية تعاون مشترك

“جسفت” و خيرية “ساعد” توقعان اتفاقية تعاون مشترك

منطقة الرياض
فرع الموارد البشرية بالرياض يوقع اتفاقيتين لتطوير الحماية الاجتماعية بوادي الدواسر

فرع الموارد البشرية بالرياض يوقع اتفاقيتين لتطوير الحماية الاجتماعية بوادي الدواسر

منطقة الرياض
“الزكاة والدخل” و”الإسكان” تدشنان آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عن المواطنين

“الزكاة والدخل” و”الإسكان” تدشنان آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عن المواطنين

أبرز المواد

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة
http://almnatiq.net/?p=916573
المناطق - واس

صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين لقاء تبرعهم بالدم 50 مرة.
وجاءت أسماء المواطنين المتبرعين الذين منحت لهم المدالية على النحو التالي:
العقيد أحمد عبدالله علي الصانع، والطبيب المتقاعد منصور محمد منصور الوكيل، والرقيب يوسف عبداللطيف عبدالرحمن المزهر، وناصر راضي أحمد أبو ناجمة، والرئيس رقباء وليد إبراهيم عبدالله المدعج، والدكتور يزيد إبراهيم سليمان الصيقل.

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل” و”الإسكان” تدشنان آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عن المواطنين

“الزكاة والدخل” و”الإسكان” تدشنان آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عن المواطنين
الأمير سلطان بن سلمان يلتقي افتراضياً بسفير جمهورية المجر لدى المملكة

الأمير سلطان بن سلمان يلتقي افتراضياً بسفير جمهورية المجر لدى المملكة
الدكتور العثيمين: ميليشيا الحوثي تصرّ على مواصلة جرائمها الإرهابية بإطلاق الطائرات المفخخة تجاه المملكة

الدكتور العثيمين: ميليشيا الحوثي تصرّ على مواصلة جرائمها الإرهابية بإطلاق الطائرات المفخخة تجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*