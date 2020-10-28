اختتمت اليوم أعمال التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت المُنفذ بمنطقة جازان ، بمشاركة 26 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي ، أن التمرين يهدف للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب وإظهار الجاهزية التامة للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة – لا قدر الله – وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والبرامج الحكومية المعنية بذلك ، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة على ما بذلوه من دعم وتنسيق وجهود مقدرة، كان لها أكبر الأثر في رفع مستوى الجاهزية للاستجابة ومكافحة التسربات الزيتية أو المواد الضارة الأخرى.
اختتام أعمال التمرين التعبوي (3) لمكافحة التلوث البحري بالزيت بجازان
اختتمت اليوم أعمال التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت المُنفذ بمنطقة جازان ، بمشاركة 26 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
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