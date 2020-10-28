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اختتام أعمال التمرين التعبوي (3) لمكافحة التلوث البحري بالزيت بجازان

اختتام أعمال التمرين التعبوي (3) لمكافحة التلوث البحري بالزيت بجازان

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اختتام أعمال التمرين التعبوي (3) لمكافحة التلوث البحري بالزيت بجازان

اختتام أعمال التمرين التعبوي (3) لمكافحة التلوث البحري بالزيت بجازان
http://almnatiq.net/?p=916575
المناطق - واس

اختتمت اليوم أعمال التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت المُنفذ بمنطقة جازان ، بمشاركة 26 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي ، أن التمرين يهدف للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب وإظهار الجاهزية التامة للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة – لا قدر الله – وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والبرامج الحكومية المعنية بذلك ، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة على ما بذلوه من دعم وتنسيق وجهود مقدرة، كان لها أكبر الأثر في رفع مستوى الجاهزية للاستجابة ومكافحة التسربات الزيتية أو المواد الضارة الأخرى.

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