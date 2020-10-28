احدث الأخبار

اختتام ملتقى “الإبداع في رعاية الموهوبين” بتعليم القريات بمشاركة نخبة من المهتمين والخبراء في مجال الموهبة
منطقة الجوف
 اختتام أعمال التمرين التعبوي (3) لمكافحة التلوث البحري بالزيت بجازان
منطقة جازان
 منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة
أبرز المواد
 “جسفت” و خيرية “ساعد” توقعان اتفاقية تعاون مشترك
منطقة الرياض
 فرع الموارد البشرية بالرياض يوقع اتفاقيتين لتطوير الحماية الاجتماعية بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 “الزكاة والدخل” و”الإسكان” تدشنان آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عن المواطنين
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يلتقي افتراضياً بسفير جمهورية المجر لدى المملكة
أبرز المواد
 الدكتور العثيمين: ميليشيا الحوثي تصرّ على مواصلة جرائمها الإرهابية بإطلاق الطائرات المفخخة تجاه المملكة
أبرز المواد
 المنتخب السعودي للناشئين يتغلب على نظيره البحريني ودياً
أبرز المواد
 أبل تخفي ميزة جديدة “غامضة” في آيفون 12
أبرز المواد
 بريطانيا تسجل 310 حالة وفاة وأكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 تراجع وفيات الحوادث المرورية في العالم بسبب كورونا
أبرز المواد
اختتام ملتقى “الإبداع في رعاية الموهوبين” بتعليم القريات بمشاركة نخبة من المهتمين والخبراء في مجال الموهبة

اختتام ملتقى “الإبداع في رعاية الموهوبين” بتعليم القريات بمشاركة نخبة من المهتمين والخبراء في مجال الموهبة

منطقة الجوف
اختتام أعمال التمرين التعبوي (3) لمكافحة التلوث البحري بالزيت بجازان

اختتام أعمال التمرين التعبوي (3) لمكافحة التلوث البحري بالزيت بجازان

منطقة جازان
منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة

منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 6 مواطنين تبرعوا بالدم 50 مرة

أبرز المواد
“جسفت” و خيرية “ساعد” توقعان اتفاقية تعاون مشترك

“جسفت” و خيرية “ساعد” توقعان اتفاقية تعاون مشترك

منطقة الرياض

اختتام ملتقى “الإبداع في رعاية الموهوبين” بتعليم القريات بمشاركة نخبة من المهتمين والخبراء في مجال الموهبة

اختتام ملتقى “الإبداع في رعاية الموهوبين” بتعليم القريات بمشاركة نخبة من المهتمين والخبراء في مجال الموهبة
http://almnatiq.net/?p=916579
المناطق - الجوف

اختتم الملتقى العلمي الأول لرعاية الموهوبين الذي انطلق يوم الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ تحت شعار “الإبداع في رعاية الموهوبين” واستمر لمدة ثلاثة أيام عن بعد بتنظيم من إدارة التعليم بمحافظة القريات بقيادة سعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي وبمشاركة نخبة من خبراء الموهبة والإبداع حيث استمرت قافلة الموهبة والإبداع إلى أن رست في يومها الثالث يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م، بمشاركة نخبة من المهتمين في مجال الموهبة.

وكانت جلستها الأولى للدكتور صالح بن عطية الجهني رئيس قسم الموهوبين بتعليم القريات دكتوراه في الموهبة والإبداع، حيث قدم ورقة عمل بعنوان ( الاعتماد المهني لمعلم الطلبة الموهوبين ) وأدار الجلسة الأستاذ يوسف الجباب.

فيما بدأت الجلسة الثانية بورقة عمل بعنوان ( استراتيجية مقترحة للشراكة بين التعليم العام والجامعات في مجال رعاية الموهوبين ) قدمها ‏أ.د. خالد عواض الثبيتي رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة الأمام محمد بن سعود، وكانت الجلسة بإدارة الأستاذ ناصر المطيري.

وبدأت الجلسة الثالثة بإدارة الأستاذة هناء الجهني، حيث قدمت الدكتورة نادية محمد الخياط مشرفة عموم في الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم ورقة عمل بعنوان ( إدارة برامج الموهوبين باستخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني الغير متزامن خلال جائحة كورونا ).

وبدأت الجلسة الرابعة بورقة عمل تحمل عنوان (التفكير الإبداعي وثقافة الابتكار الطريق إلى الاختراع) قدمها الدكتور عدنان بن محمد القاضي أستاذ تربية الموهوبين المساعد بجامعة المملكة دكتوراه في تربية الموهوبين، وكانت الجلسة بإدارة الدكتور هاني البلوي.

واختتمت الجلسات بورقة عمل ( النظريات المفسرة للعملية الإبداعية ) قدمها الدكتور عادل بن منير الزايدي مساعد مدير ‫تعليم شقراء للشؤون المدرسية، دكتوراه في الموهبة والإبداع، وقدم الجلسة الدكتور خالد الحربي.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الجوف يفتتح غداً مهرجان أيام العسل

أمير منطقة الجوف يفتتح غداً مهرجان أيام العسل
نحالي الجوف يستعدون لتسويق 28 ألف كيلو من العسل في مهرجان أيام العسل

نحالي الجوف يستعدون لتسويق 28 ألف كيلو من العسل في مهرجان أيام العسل
إدارة “تعليم الجوف” تقيم اللقاء الافتراضي الثالث لمدير “تعليم الجوف” مع مكاتب التعليم عن بعد

إدارة “تعليم الجوف” تقيم اللقاء الافتراضي الثالث لمدير “تعليم الجوف” مع مكاتب التعليم عن بعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*