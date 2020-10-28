اختتام ملتقى “الإبداع في رعاية الموهوبين” بتعليم القريات بمشاركة نخبة من المهتمين والخبراء في مجال الموهبة

المناطق - الجوف

اختتم الملتقى العلمي الأول لرعاية الموهوبين الذي انطلق يوم الأحد 8 ربيع الأول 1442 هـ تحت شعار “الإبداع في رعاية الموهوبين” واستمر لمدة ثلاثة أيام عن بعد بتنظيم من إدارة التعليم بمحافظة القريات بقيادة سعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي وبمشاركة نخبة من خبراء الموهبة والإبداع حيث استمرت قافلة الموهبة والإبداع إلى أن رست في يومها الثالث يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م، بمشاركة نخبة من المهتمين في مجال الموهبة.

وكانت جلستها الأولى للدكتور صالح بن عطية الجهني رئيس قسم الموهوبين بتعليم القريات دكتوراه في الموهبة والإبداع، حيث قدم ورقة عمل بعنوان ( الاعتماد المهني لمعلم الطلبة الموهوبين ) وأدار الجلسة الأستاذ يوسف الجباب.

فيما بدأت الجلسة الثانية بورقة عمل بعنوان ( استراتيجية مقترحة للشراكة بين التعليم العام والجامعات في مجال رعاية الموهوبين ) قدمها ‏أ.د. خالد عواض الثبيتي رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة الأمام محمد بن سعود، وكانت الجلسة بإدارة الأستاذ ناصر المطيري.

وبدأت الجلسة الثالثة بإدارة الأستاذة هناء الجهني، حيث قدمت الدكتورة نادية محمد الخياط مشرفة عموم في الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم ورقة عمل بعنوان ( إدارة برامج الموهوبين باستخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني الغير متزامن خلال جائحة كورونا ).

وبدأت الجلسة الرابعة بورقة عمل تحمل عنوان (التفكير الإبداعي وثقافة الابتكار الطريق إلى الاختراع) قدمها الدكتور عدنان بن محمد القاضي أستاذ تربية الموهوبين المساعد بجامعة المملكة دكتوراه في تربية الموهوبين، وكانت الجلسة بإدارة الدكتور هاني البلوي.

واختتمت الجلسات بورقة عمل ( النظريات المفسرة للعملية الإبداعية ) قدمها الدكتور عادل بن منير الزايدي مساعد مدير ‫تعليم شقراء للشؤون المدرسية، دكتوراه في الموهبة والإبداع، وقدم الجلسة الدكتور خالد الحربي.