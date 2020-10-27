نائب أمير حائل يدشن مبادرة ‫متاجركم 2

المناطق - حائل/

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز‬ نائب أمير منطقة حائل ، مساء اليوم ، مبادرة‬ متاجركم 2، التي أطلقتها لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، في منتزه لافيرا.

وحضر تدشين المبادرة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل عبدالله العديم ، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن صالح المطيري ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد، وأمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي.

واستعرض مجموعة من شباب وشابات الأعمال تجاربهم وأفكارهم التسويقية أمام سموه، خلال الجولة التي قام بها في أركان المتاجر.

وأشاد سمو نائب أمير منطقة حائل بجهود وأفكار الشباب والشابات ومبادراتهم ومبادرات غرفة حائل والقطاع الخاص ، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة وحرص سمو أمير المنطقة على تمكين الشباب، وفتح مجالات الاستثمار والعمل في مختلف المجالات، سائلاً الله للمشاركين التوفيق، ومتطلعاً لمزيد من المبادرات والأعمال التي تعود على المنطقة وعلى شبابها وفتياتها بالفائدة .