الكلية التقنية للبنات بعرعر تعلن مواعيد القبول لعدد من التخصصات

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أعلنت كلية التقنية للبنات بعرعر عن موعد فتح باب القبول في ، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442هـ ، في تخصصات العناية بالشعر ، والعناية بالبشرة ، والتصميم والأزياء ، ابتداءً من 25 – 3 – -1442 , وحتى 25 – 4 – 1442هـ .

وحددت الكلية عدداً من الاشتراطات الواجب توافرها بالمتقدمة وهي أن تكون المتقدمة سعودية أو من أم سعودية، وأن يتوفر لديها أحد المؤهلات المطلوبة شهادة الثانوية العامة، وأن تكون المتقدمة غير موظفة، وأن لا يكون قد مضى على تخرج المتقدمة أكثر من 3 سنوات ، وأن لا تكون مفصولة من أي كلية تقنية خلال الفصلين الماضيين .

وأشارت الكلية إلى أن التقديم يكون بزيارة مقر الكلية خلال فترة التسجيل ، مع إحضار صورة الشهادة الثانوية ، وصورة الهوية الوطنية ، وصور شخصية للمتقدمة .