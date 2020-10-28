ينطلق يوم الأحد القادم مزاد محافظة السليمي للإبل بنسخته الأولى بمنطقة حائل الذي يستمر أسبوعين بمحافظة السليمي 170 كلم جنوب حائل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمزاد عبيد بن حماد الحربي أن اللجنة أكملت استعداداتها بكافة الخدمات والتجهيزات التي يحتاجها مالك الإبل والزوار بموقع المزاد بالتعاون مع بلدية المحافظة . وأبان الحربي أن المزاد يضم سوق للإبل ومزاين للحيران يومي الخميس والجمعة 19و20 ربيع الأول إضافة إلى عروض الأسر المنتجة من الأكلات الشعبية والمنسوجات الخاصة بالإبل والمشغولات الحِرفية حيث روعي في تجهيز الموقع أنظمة الأمن والسلامة وكذلك الإجراءات الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد لاستقبال ملاك الإبل والمهتمين والزوار. ودعا رئيس اللجنة المنظمة الراغبين بالمشاركة في المزاد المفتوح عبر حسابات المزاد على موقع التواصل الاجتماعي alsulaimi_act أو عبر قناة التواصل مع المشاركين وخدمتهم عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم https:wa.me966554877772
انطلاق مزاد محافظة السليمي للإبل بنسخته الأولى الأحد القادم
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