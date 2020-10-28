بموافقة أمير عسير.. اعتماد مهرجان الأمير تركي بن طلال للعلوم والتميز والإبداع للموهوبين والموهوبات بالمجاردة على مستوى محافظات تهامة

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ترأس محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم الأربعاء ١١ / ٣/ ١٤٤٢ه اجتماعاً تبعه ورشة عمل بعنوان (الفرص الاستثمارية ومعوقات الاستثمار في محافظة المجاردة) وحضر الورشة وكيل المحافظ ورؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية ذات العلاقة ونخبة من رجال الأعمال وأصحاب الفكر بالمحافظة؛ وأعلن ابن دلبوح موافقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على أن يحمل مهرجان العلوم والتميز والإبداع للموهوبين والموهوبات في هذا العام والجائزة التي تنبثق عنه اسم سموه الكريم؛ على أن يعمم المهرجان وجائزته لتستفيد منها كل منسوبي التعليم الجامعي والتعليم العام بجميع محافظات تهامة؛ وتحتضنه وتشرف عليه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة ؛ فيما وافق سموه الكريم على تشريف حفل افتتاح مهرجان المجاردة شتانا غير ١٤٤٢هـ ومهرجان العسل الكبير في دورته التاسعة بإذن الله.

وأشار محافظ المجاردة خلال كلمته إلى نعمة الانتماء لهذا الوطن الغالي والقيادة الحكيمة حيث تتميز المملكة العربية السعودية بقوة اقتصادها والتي برهن على متانته صموده أثناء جائحة كورونا؛ ثم تطرق لأهمية العمل التكاملي وفق الرؤية الطموحه رؤية ٢٠٣٠ .

عقب ذلك فتح المجال للمناقشة والاستفسارات وكان المحور الأهم يدور حول حقوق رجال الأعمال وماذا يجب عليهم وأبرز المعوقات التي تقابلهم في الجهة المقابلة؛ وعرض رئيس بلدية المجاردة عائض بن ابراهيم المحجاني عدداً من الفرص الإستثمارية المطروحة وأبدى استعداد بلدية المجاردة لتذليل كافة العقبات للنهوض باقتصاد المحافظة وتنميتها كما تم طرح عدداً من الفرص الاستثمارية من قبل مدراء الادارات الحكومية وامكانية التعاون مع رجال الأعمال في عدد من المجالات؛ حيث أعلن مدير فرع جامعة الملك خالد في تهامة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري عن استعداد الجامعة بوضع استبانه الكترونية لأبرز المعوقات وكذلك الاقتراحات ودراستها من قبل لجنة مشتركة ومختصة .

وفي ختام اللقاء شكر محافظ المجاردة للجميع هذا الحضور ونوه أن هذا الاجتماع ماهو إلا انطلاقة للاجتماعات القادمة والمستمرة مع رجال الأعمال حيث سيتم استضافة رجال الأعمال على مستوى المنطقة والمملكة بشكل أعم في قادم الأيام باذن الله؛ وقد تم تشكيل لجنة مختصة مكونة من مدراء الادارات الحكومية المعنية وعدد من رجال الأعمال وباشراف مباشر من محافظ المجاردة لمتابعة الحركة الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتسويقية في المحافظة.

