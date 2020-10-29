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“موانئ” توقع عقداً لتعزيز ربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية

“موانئ” توقع عقداً لتعزيز ربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية

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“موانئ” توقع عقداً لتعزيز ربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية

“موانئ” توقع عقداً لتعزيز ربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية
http://almnatiq.net/?p=916612
المناطق - الرياض

أبرمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم في مقرها الرئيس بالرياض ، عقداً مع شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه.
وقَّع العقد من جانب الهيئة العامة للموانئ معالي الرئيس المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب ، ومن جانب شركة كي بي إم جي رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله حمد الفوزان، بحضور عدد من نواب الرئيس ومديري الإدارات بالهيئة وفريق عمل كي بي إم جي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل العمل بأسلوب تجاري في سبيل تحقيق رؤيتها، في أن تصبح الهيئة العامة للموانئ لاعباً رئيساً يربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية ، وتطوير العمل المالي بالهيئة وتحقيق الاستدامة المالية.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ على استكمال أعمال التحول المحاسبي على أسس تجارية، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقرير المالي (IFRS) ، مع مراعاة المنجزات السابقة، وبما يتماشى مع تنظيم الهيئة بالعمل على أسس ومعايير دولية.

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