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تدشين آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عن المواطنين

تدشين آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عن المواطنين

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تدشين آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عن المواطنين

تدشين آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عن المواطنين
http://almnatiq.net/?p=916614
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه وبالتعاون مع وزارة الإسكان، قد وُحدت إجراءات العمل فيما يخص الاستفادة من مبادرة تحمُّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول للمواطن، بما لا يزيد عن مليون ريال من سعر شراء المسكن، دون حاجة إلى سداد مبلغ الضريبة إلى الهيئة، ثم استرداده لاحقاً من وزارة الإسكان، وذلك بفضل الربط الإلكتروني بين الجهتين.
وأوضحت “الزكاة والدخل” و “الإسكان” في بيانٍ مشترك بأن يحصل المشتري – المستفيد من مبادرة تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول – على شهادة “المسكن الأول” من الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان (www.housing.gov.sa)، وتقديمها للبائع، والذي بدوره يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل (gazt.gov.sa)، ثم اختيار خدمة (ضريبة التصرفات العقارية) ومن ثَمّ (طلب تسجيل عقار)، وبعد إدخال بيانات العقار والمشتري ستتأكد الهيئة من استحقاق المشتري للدعم، ثم استثناء مبلغ الضريبة من مبلغ البيع دون المليون ريال، وفرضها بنسبة 5% على المبلغ الزائد عنها.
وتابعت هيئة الزكاة والدخل ووزارة الإسكان في ذات السياق بأنه أصبح بإمكان البائع أيضاً، فرداً كان أم منشأة، إدخال بيانات الصك أو العقد العقاري، والإفصاح عن طبيعة التصرف، ومن ثَمّ إصدار الفاتورة وسداد مبلغ الضريبة، كمتطلب لإنهاء عملية الإفراغ لدى كتابة العدل أو إنهاء توثيق التصرف العقاري، وذلك بفضل الربط الإلكتروني مع وزارة العدل.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: “إن جهود التكامل الإلكتروني بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، هدفه تقديم خدمات عالية الجودة إلى المكلفين بأحكام الزكاة والضرائب، لمساعدتهم في الوفاء بواجباتهم الضريبية، وإنفاذاً لرؤية القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تمكين المواطنين من امتلاك مسكنهم الأول، وتحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري في المملكة”.
وأضاف معاليه: “إن ذلك يأتي في سياق إنفاذ إستراتيجية الهيئة الجديدة (2020م – 2022م)، التي تضع نصْب عينيها رفع الالتزام الزكوي والضريبي، وإثراء تجربة المستخدمين بالاستفادة من خدمات الهيئة، وبناء منظومة إدارية فَعّالة، ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة”.
ودعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهتمين والراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدماتها، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

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