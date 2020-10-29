أعلنت فرنسا اليوم عن إعادة فرض الحظر العام ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى الأول من شهر ديسمبر في محاولة لكبح تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له “إنه جرى اتخاذ هذا القرار بسبب زيادة عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) واكتظاظ المستشفيات بسبب الجائحة”.
كورونا يتفشى في فرنسا والمستشفيات تكتظ بالمصابين.. الحظر العام يعود من جديد
أعلنت فرنسا اليوم عن إعادة فرض الحظر العام ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى الأول من شهر ديسمبر في محاولة لكبح تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
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