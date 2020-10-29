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كورونا يتفشى في فرنسا والمستشفيات تكتظ بالمصابين.. الحظر العام يعود من جديد

كورونا يتفشى في فرنسا والمستشفيات تكتظ بالمصابين.. الحظر العام يعود من جديد
http://almnatiq.net/?p=916623
المناطق - واس

أعلنت فرنسا اليوم عن إعادة فرض الحظر العام ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى الأول من شهر ديسمبر في محاولة لكبح تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له “إنه جرى اتخاذ هذا القرار بسبب زيادة عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) واكتظاظ المستشفيات بسبب الجائحة”.

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