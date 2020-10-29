برشلونة يخطف الفوز من أرض يوفنتوس.. و”هاتريك ملغى” لموراتا

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المناطق - الرياض

منح هدف مبكر لعثمان ديمبلي وركلة جزاء قرب النهاية من ليونيل ميسي، الفوز لبرشلونة 2-صفر على مستضيفه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، بعد إلغاء 3 أهداف لألفارو موراتا مهاجم بطل إيطاليا بداعي التسلل، الأربعاء.

وسجل ديمبلي، الذي شارك أساسيا على غير العادة، الهدف الأول بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 14.

وشعر يوفنتوس، الذي ما زال يفتقد كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا منذ أسبوعين، بالإحباط بعد إلغاء هدفين لموراتا في الشوط الأول وثالث بعد الاستراحة، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو بداعي أنه كان متسللا بفارق بسيط.

واكتملت خيبة أمل يوفنتوس بعد طرد المدافع مريه دميرال في الدقيقة 85، ثم حسم ميسي الفوز بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق برشلونة الفوز بعد خسارته 1-3 على أرضه أمام ريال مدريد، السبت، واستقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، الثلاثاء.

ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، مقابل 3 نقاط ليوفنتوس.

وفي المجموعة الثامنة، أحرز ماركوس راشفورد 3 أهداف قرب النهاية ليقود مانشستر يونايتد لسحق ضيفه لايبزيج 5-صفر.

وبمشاركة بول بوغبا منذ البداية وبقاء راشفورد وبرونو فرنانديز على مقاعد البدلاء، تقدم يونايتد في الدقيقة 21 عبر ميسون غرينوود بعد تمريرة بوغبا.

وشارك راشفورد بدلا من غرينوود في الدقيقة 63، وحسم المباراة بعدما تسبب الفريق الألماني في عدة مشاكل لصاحب الأرض.

وتلقى مهاجم إنجلترا تمريرة من فرنانديز وهز الشباك من وضع انفراد في الدقيقة 74، ثم جعل راشفورد النتيجة 3-صفر عندما خطف الكرة من مارسيل زابيتسر وراوغ دايوت أوباميكانو ليهز الشباك.

وأضاف أنطوني مارسيال الهدف الرابع من ركلة جزاء.

وأكمل راشفورد الثلاثية في غضون 29 دقيقة، بعدما تلقى تمريرة مارسيال ليضعها في المرمى، ليرتفع رصيد يونايتد إلى 6 نقاط من مباراتين.

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