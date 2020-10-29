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“أبل” تهدد عرش “جوجل” بمحرك بحث جديد

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“أبل” تهدد عرش “جوجل” بمحرك بحث جديد

“أبل” تهدد عرش “جوجل” بمحرك بحث جديد
http://almnatiq.net/?p=916627
المناطق - الرياض

سرعت “أبل” العمل على تطوير محرك بحث خاص بها، يسمح لصانع “آيفون” بتقديم بديل عن محرك “غوغل”، وفقما أورد تقرير لصحيفة “فايننشل تايمز”، الأربعاء.

وقال التقرير الذي استند إلى مصدر لم يسمه، إن هناك علامات على تقنيات البحث تظهر في نظام تشغيل “أبل” الأحدث “آي أو أس 14”.

وتأتي هذه الخطوة وسط تدقيق متزايد من هيئات مكافحة الاحتكار التي تقاضي “غوغل” في الولايات المتحدة، على خلفية هيمنتها المطلقة على تقنيات البحث.

وأشارت وزارة العدل الأميركية في جزء من الدعوى القضائية، إلى أن محرك “غوغل” يدفع لشركة “أبل” مليارات الدولارات كي يكون محرك البحث الرئيسي على الأجهزة العاملة بنظام “آي أو أس”.

وحاولت “فرانس برس” الحصول على إيضاح من “أبل”، لكن الشركة لم ترد على الفور.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن “أبل” بدأت أبحاثا داخلية من أجل إنشاء محرك بحث خاص بها.

ووفق “فايننشل تايمز”، فقد وظفت الشركة قبل عامين جون جياناندريا الذي عمل في “غوغل” كرئيس لقسم البحث والذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف لبناء قدرات في هذا المجال وتعزيز قدرات المساعد الشخصي “سيري”.

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