احدث الأخبار

هل تشعر بالجوع بعد الانتهاء من وجبتك؟.. إليك الأسباب والحلول
أبرز المواد
 “أبل” تهدد عرش “جوجل” بمحرك بحث جديد
أبرز المواد
 تركيا ترسل مرتزقة جدد إلى أذربيجان.. وعقبات تواجه تجنيدهم
أبرز المواد
 برشلونة يخطف الفوز من أرض يوفنتوس.. و”هاتريك ملغى” لموراتا
أبرز المواد
 كورونا يتفشى في فرنسا والمستشفيات تكتظ بالمصابين.. الحظر العام يعود من جديد
أبرز المواد
 جامعة المؤسس.. الأولى عربيا والـ 143 عالميا
أبرز المواد
 حقوق الإنسان: هناك أوجه قصور بشأن العناية بذوي الإعاقة
أبرز المواد
 تدشين آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول عن المواطنين
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المملكة بـ 6 طائرات مفخخة
أبرز المواد
 “موانئ” توقع عقداً لتعزيز ربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية
أبرز المواد
 المعلمون والمعلمات يتفاعلون مع طلابهم يوميا في 850 ألف فصل افتراضي داخل منصّة مدرستي
أبرز المواد
 أمانة عسير تستنفر جهودها الميدانية لمساندة الدفاع المدني في حريق السودة
منطقة عسير
هل تشعر بالجوع بعد الانتهاء من وجبتك؟.. إليك الأسباب والحلول

هل تشعر بالجوع بعد الانتهاء من وجبتك؟.. إليك الأسباب والحلول

أبرز المواد
“أبل” تهدد عرش “جوجل” بمحرك بحث جديد

“أبل” تهدد عرش “جوجل” بمحرك بحث جديد

أبرز المواد
تركيا ترسل مرتزقة جدد إلى أذربيجان.. وعقبات تواجه تجنيدهم

تركيا ترسل مرتزقة جدد إلى أذربيجان.. وعقبات تواجه تجنيدهم

أبرز المواد
برشلونة يخطف الفوز من أرض يوفنتوس.. و”هاتريك ملغى” لموراتا

برشلونة يخطف الفوز من أرض يوفنتوس.. و”هاتريك ملغى” لموراتا

أبرز المواد

هل تشعر بالجوع بعد الانتهاء من وجبتك؟.. إليك الأسباب والحلول

هل تشعر بالجوع بعد الانتهاء من وجبتك؟.. إليك الأسباب والحلول
http://almnatiq.net/?p=916629
المناطق - الرياض

هل يحدث لك أحيانا أن تشعر بالجوع بمجرد أن تنهي وجبتك؟.. في مادتنا هذه سنكشف لك أسباب هذا الشعور وحلوله على لسان خبيرة في التغذية.

وحسب ما نشرته خبيرة التغذية الأسترالية، ليندي كوهين، على موقعها الرسمي، فإن الشعور بالجوع أو عدم الرضا بعد الانتهاء من الوجبة أمر أكثر شيوعا مما نعتقد.

وذكرت: “قد يكون لهذا الشعور عدة أسباب، من بينها عدم الحرص على التوازن في وجباتك أو عدم تناول ما يكفي من الطعام أو عدم إضافة نكهات جديدة”.

وفيما يتعلق بالنكهات، أوضحت المتخصصة في التغذية “هناك ما يسمى بالإشباع المُخصص لحاسة الذوق، وربما يكون له علاقة بالسبب الذي يجعل دائما لديك مساحة للحلوى”.

وأردفت قائلة: “احرص على أن يكون نظامك الغذائي مليئا بالتنوع، وحاول ألا تأكل نفس الوجبات كثيرا، حتى إذا تناولت قضمة واحدة من طعام ذي نكهة جديدة فسيكون ذلك كافيا”.

وعن الحلول، نصحت كوهين باتباع حيلة “الهاتريك”، وتعني توفر 3 عناصر أساسية في الوجبة، وهي الدهون الصحية والكربوهيدرات بطيئة الاحتراق والبروتينات الخالية من الدهون.

وتابعت: “يجب أن يحتوي كل طبق تتناوله على حصة من الدهون الصحية مثل الأفوكادو، وبعض الكربوهيدرات بطيئة الاحتراق مثل البطاطا الحلوة، وبعض البروتينات الخالية من الدهون”.

وأوضحت أن حيلة “الهاتريك” متعارف عليها بين خبراء التغذية وتساعد على الشعور بالرضا لفترة أطول بكثير، وستضمن الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليكون بصحة جيدة.

روابط ذات صلة

“أبل” تهدد عرش “جوجل” بمحرك بحث جديد

“أبل” تهدد عرش “جوجل” بمحرك بحث جديد
برشلونة يخطف الفوز من أرض يوفنتوس.. و”هاتريك ملغى” لموراتا

برشلونة يخطف الفوز من أرض يوفنتوس.. و”هاتريك ملغى” لموراتا
تركيا ترسل مرتزقة جدد إلى أذربيجان.. وعقبات تواجه تجنيدهم

تركيا ترسل مرتزقة جدد إلى أذربيجان.. وعقبات تواجه تجنيدهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*